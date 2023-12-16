Субсидію можна отримувати на своє, орендоване чи навіть недобудоване житло.

Отримувати субсидію можна і не на своє житло. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні встановлюють з урахуванням доходів особи та складу сім'ї. Звертатися за отриманням субсидії можуть не лише власники житла або особи, які прописані в даному місці проживання. Про це повідомили порталі "Дія".

Наприклад, право на субсидію мають також орендарі і ВПО (власники приміщень), які не мають укладеного договору оренди на житлове приміщення.

На порталі "Дія" наведено перелік основних категорій громадян та іноземців (осіб без громадянства), які мають законне право перебування в Україні і можуть подати документи для отримання субсидії. Важливо врахувати, що для орендарів або ВПО кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, враховується згідно з вказаними в декларації даними.

Особи, які можуть отримати субсидію, включають:

Зареєстровані особи. Орендарі з укладеним договором (приклад копії додається). Забудовники, чиє індивідуальне житло ще не здано, але вже є рахунки за комунальні послуги (додаються документи, що підтверджують фактичне проживання за вказаною адресою). ВПО, які проживають без договору оренди (додаються підтверджуючі документи про проживання, такі як довідка ВПО). Діти без батьківської опіки чи особи працездатного віку, які перебувають під опікою (за заявою опікуна).

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