Отримувати субсидію можна і не на своє житло. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні встановлюють з урахуванням доходів особи та складу сім'ї. Звертатися за отриманням субсидії можуть не лише власники житла або особи, які прописані в даному місці проживання. Про це повідомили порталі "Дія".
Наприклад, право на субсидію мають також орендарі і ВПО (власники приміщень), які не мають укладеного договору оренди на житлове приміщення.
На порталі "Дія" наведено перелік основних категорій громадян та іноземців (осіб без громадянства), які мають законне право перебування в Україні і можуть подати документи для отримання субсидії. Важливо врахувати, що для орендарів або ВПО кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, враховується згідно з вказаними в декларації даними.
Особи, які можуть отримати субсидію, включають:
- Зареєстровані особи.
- Орендарі з укладеним договором (приклад копії додається).
- Забудовники, чиє індивідуальне житло ще не здано, але вже є рахунки за комунальні послуги (додаються документи, що підтверджують фактичне проживання за вказаною адресою).
- ВПО, які проживають без договору оренди (додаються підтверджуючі документи про проживання, такі як довідка ВПО).
- Діти без батьківської опіки чи особи працездатного віку, які перебувають під опікою (за заявою опікуна).
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