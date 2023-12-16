Получать субсидию можно и на свое жилье. Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине устанавливают с учетом доходов лица и состава семьи. Обращаться за получением субсидии могут не только владельцы жилья или лица, прописанные в данном месте жительства. Об этом сообщили портале "Действие".
Например, право на субсидию имеют также арендаторы и ВПЛ (собственники помещений), не имеющие заключенного договора аренды на жилое помещение.
На портале "Действие" приведен перечень основных категорий граждан и иностранцев (лиц без гражданства), которые имеют законное право пребывания в Украине и могут подать документы на получение субсидии. Важно учесть, что для арендаторов или ВПЛ количество лиц, проживающих в домохозяйстве, учитывается согласно указанным в декларации данным.
Лица, которые могут получить субсидию, включают:
- Зарегистрированные лица.
- Арендаторы с заключенным договором (пример копии прилагается).
- Застройщики, чье индивидуальное жилье еще не сдано, но уже есть счета за коммунальные услуги (прилагаются документы, подтверждающие фактическое проживание по указанному адресу).
- ВПЛ, проживающих без договора аренды (прилагаются подтверждающие документы о проживании, такие как справка ВПЛ).
- Дети без родительской опеки или лица трудоспособного возраста, находящиеся на попечении (по заявлению опекуна).
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