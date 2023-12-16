Субсидию можно получать на свое, арендованное или даже недостроенное жилье.

Получать субсидию можно и на свое жилье. Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине устанавливают с учетом доходов лица и состава семьи. Обращаться за получением субсидии могут не только владельцы жилья или лица, прописанные в данном месте жительства. Об этом сообщили портале "Действие".

Например, право на субсидию имеют также арендаторы и ВПЛ (собственники помещений), не имеющие заключенного договора аренды на жилое помещение.

На портале "Действие" приведен перечень основных категорий граждан и иностранцев (лиц без гражданства), которые имеют законное право пребывания в Украине и могут подать документы на получение субсидии. Важно учесть, что для арендаторов или ВПЛ количество лиц, проживающих в домохозяйстве, учитывается согласно указанным в декларации данным.

Лица, которые могут получить субсидию, включают:

Зарегистрированные лица. Арендаторы с заключенным договором (пример копии прилагается). Застройщики, чье индивидуальное жилье еще не сдано, но уже есть счета за коммунальные услуги (прилагаются документы, подтверждающие фактическое проживание по указанному адресу). ВПЛ, проживающих без договора аренды (прилагаются подтверждающие документы о проживании, такие как справка ВПЛ). Дети без родительской опеки или лица трудоспособного возраста, находящиеся на попечении (по заявлению опекуна).

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