Українці продовжують отримувати субсидію. В Україні субсидії зазвичай призначаються на опалювальний або неопалювальний період, а іноді можуть автоматично продовжуватися. Проте життєві обставини людей можуть бути непередбачуваними, і сума субсидії може змінюватися. Про це йдеться в постанові Кабміну №848.

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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Пенсійний фонд України (ПФУ) повинен автоматично перераховувати суму субсидії у таких випадках:

  • зміна тарифів на послуги,
  • зміна відсотка обов'язкового платежу,
  • отримання уточненої інформації про доходи членів домогосподарства та їхніх родичів,
  • зміни норм споживання, зміни виконавців послуг, отримання даних про борги.

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Якщо особа звернеться із заявою, субсидію можуть перерахувати з місяця звернення. Це може статися у випадках:

  • для непрацюючих пенсіонерів, яким раніше призначалася субсидія із врахуванням заробітної плати,
  • при зміні або уточненні розміру доходу,
  • для непрацездатних осіб, які проживають самі та мають надмірну площу житла.

Якщо такий перерахунок впливає на минулі періоди, строк не обмежений, і Пенсійний фонд може здійснити донарахування субсидії. Зміна суми субсидії також може відбутися при зміні кількості членів домогосподарства, і про такі зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.

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