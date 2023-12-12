Якщо такий перерахунок впливає на минулі періоди, строк не обмежений, і Пенсійний фонд може здійснити донарахування субсидії.

Українці продовжують отримувати субсидію. В Україні субсидії зазвичай призначаються на опалювальний або неопалювальний період, а іноді можуть автоматично продовжуватися. Проте життєві обставини людей можуть бути непередбачуваними, і сума субсидії може змінюватися. Про це йдеться в постанові Кабміну №848.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Пенсійний фонд України (ПФУ) повинен автоматично перераховувати суму субсидії у таких випадках:

зміна тарифів на послуги,

зміна відсотка обов'язкового платежу,

отримання уточненої інформації про доходи членів домогосподарства та їхніх родичів,

зміни норм споживання, зміни виконавців послуг, отримання даних про борги.

Якщо особа звернеться із заявою, субсидію можуть перерахувати з місяця звернення. Це може статися у випадках:

для непрацюючих пенсіонерів, яким раніше призначалася субсидія із врахуванням заробітної плати,

при зміні або уточненні розміру доходу,

для непрацездатних осіб, які проживають самі та мають надмірну площу житла.

Якщо такий перерахунок впливає на минулі періоди, строк не обмежений, і Пенсійний фонд може здійснити донарахування субсидії. Зміна суми субсидії також може відбутися при зміні кількості членів домогосподарства, і про такі зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів.

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