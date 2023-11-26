Для тих громадян України, які вперше вирішили скористатися житловою субсидією або не отримували її влітку, включно через відмову в призначенні, залишилося всього лише тиждень для подачі необхідних документів.

В ПФУ попереджають, що якщо цього не зробити, то не буде отримання повного обсягу субсидії на опалювальний сезон.

Термін подання заяв на отримання субсидії можливий до 30 листопада. У разі звернення до кінця поточного місяця призначення житлової субсидії буде здійснено від жовтня, що відповідає початку опалювального періоду.

У випадку іншого графіку подачі заяви субсидію будуть призначати з місяця звернення. Нагадаємо, що у жовтні, незважаючи на старт опалювального періоду з першого числа місяця, субсидія нараховується з урахуванням включення опалення з 16 жовтня. Сума нарахування субсидій не змінюється в залежності від того, коли починається надання послуг.

Розмір субсидії визначається на основі розміру обов'язкового платежу, індивідуально розрахованого від доходів усіх членів домогосподарства. У минулому році середній розмір субсидії в опалювальний період склав 1600 гривень, із неї скористалося понад 2 мільйони домогосподарств. Тим, хто отримував субсидію влітку, вона буде автоматично продовжена.

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