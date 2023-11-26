Размер субсидии определяется на основе размера обязательного платежа, индивидуально рассчитанного от доходов всех членов домохозяйства.

Для тех граждан Украины, которые впервые решили воспользоваться жилищной субсидией или не получали ее летом, включая отказ в назначении, осталась всего лишь неделя для подачи необходимых документов.

В ПФУ предупреждают, что если этого не сделать, то не будет получения полного объема субсидии на отопительный сезон.

Срок подачи заявлений на получение субсидии возможен до 30 ноября. В случае обращения к концу текущего месяца назначение жилищной субсидии будет осуществлено с октября, что соответствует началу отопительного периода.

В случае другого графика подачи заявления субсидию будут назначать с месяца обращения. Напомним, что в октябре, невзирая на старт отопительного периода с первого числа месяца, субсидия начисляется с учетом включения отопления с 16 октября. Сумма начисления субсидий не меняется в зависимости от того, когда начинается предоставление услуг.

Размер субсидии определяется на основе размера обязательного платежа, индивидуально рассчитанного от доходов всех членов домохозяйства. В прошлом году средний размер субсидии в отопительный период составил 1600 гривен, из нее воспользовалось более 2 миллионов домохозяйств. Тем, кто получал субсидию летом, она будет автоматически продлена.

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