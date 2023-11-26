Для тех граждан Украины, которые впервые решили воспользоваться жилищной субсидией или не получали ее летом, включая отказ в назначении, осталась всего лишь неделя для подачи необходимых документов.
В ПФУ предупреждают, что если этого не сделать, то не будет получения полного объема субсидии на отопительный сезон.
Срок подачи заявлений на получение субсидии возможен до 30 ноября. В случае обращения к концу текущего месяца назначение жилищной субсидии будет осуществлено с октября, что соответствует началу отопительного периода.
В случае другого графика подачи заявления субсидию будут назначать с месяца обращения. Напомним, что в октябре, невзирая на старт отопительного периода с первого числа месяца, субсидия начисляется с учетом включения отопления с 16 октября. Сумма начисления субсидий не меняется в зависимости от того, когда начинается предоставление услуг.
Размер субсидии определяется на основе размера обязательного платежа, индивидуально рассчитанного от доходов всех членов домохозяйства. В прошлом году средний размер субсидии в отопительный период составил 1600 гривен, из нее воспользовалось более 2 миллионов домохозяйств. Тем, кто получал субсидию летом, она будет автоматически продлена.
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