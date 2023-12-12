Если такой перерасчет влияет на прошлые периоды, срок не ограничен, и Пенсионный фонд может произвести доначисление субсидии.

Украинцы продолжают получать субсидию. В Украине субсидии обычно назначаются на отопительный или неотапливаемый период, а иногда могут автоматически продолжаться. Однако жизненные обстоятельства могут быть непредсказуемыми, и сумма субсидии может изменяться. Об этом идет речь в постановлении Кабмина №848.

Согласно постановлению Кабинета Министров, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен автоматически перечислять сумму субсидии в следующих случаях:

изменение тарифов на услуги,

изменение процента обязательного платежа,

получение уточненной информации о доходах членов домохозяйства и их родственников,

изменения норм потребления, смены исполнителей услуг, получение данных о долгах.

Если лицо обратится с заявлением, субсидию могут перечислить с месяца обращения. Это может произойти в следующих случаях:

для неработающих пенсионеров, которым раньше назначалась субсидия с учетом заработной платы,

при изменении или уточнении размера дохода,

для нетрудоспособных лиц, проживающих сами и имеющих чрезмерную площадь жилья.

Если такой перерасчет влияет на прошлые периоды, срок не ограничен, и Пенсионный фонд может произвести доначисление субсидии. Изменение суммы субсидии также может произойти при изменении количества членов домохозяйства, и о таких изменениях следует уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней.

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