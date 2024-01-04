В Украине есть возможность получения субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг от государства. Эта форма помощи предназначена для граждан, не имеющих возможности самостоятельно выплачивать счета. Условия и размер субсидии зависят от финансового положения домохозяйства.

Об этом подробно уведомили в уведомлении Пенсионного фонда.

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Установлено, что процесс назначения и получения субсидий регулируется законодательством. Льгота может предоставляться независимо от доходов или с учетом их уровня в зависимости от категории лица.

Некоторые категории граждан, такие как многодетные семьи, ветераны или пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, могут получать льготы в соответствии с действующим законодательством. Механизм назначения субсидии также четко определен законодательством. Важно отметить, что в случае, если лицо имеет право одновременно на субсидию и льготу, оно должно выбрать один вид помощи от государства.

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Если гражданин решил получать льготы вместо субсидии, он должен сообщить об этом Пенсионному фонду. При этом если есть желание получить субсидию, и если среди членов домохозяйства есть лицо, имеющее право на льготу и получающее ее, субсидию назначат со следующего месяца после начисления льготы, но не ранее месяца подачи заявления.

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