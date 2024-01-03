Кабінет Міністрів схвалив зміни у порядку, який регулює механізм виплат житлових субсидій та пільг громадянам, інформується в офіційному документі. Згідно з нововведеннями, кошти для отримувачів будуть перераховані до 5 числа. Про це повідомляється у постанові № 1404.

Відповідно до затверджених норм, головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство соціальної політики, а розпорядником та відповідальним виконавцем бюджетної програми субсидій є Пенсійний фонд України.

Бюджетні асигнування направляються на:

Виплату житлових субсидій для оплати житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива (житлова субсидія). Виплату громадянам пільг для оплати житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива (пільги). Виплату громадянам коштів додаткової підтримки для придбання твердого палива.

Пенсійний фонд перераховує кошти для виплати житлових субсидій отримувачам:

На банківські рахунки в уповноважених банках – до 5 числа наступного місяця, за який нараховано субсидії.

Через виплатні об’єкти (організації, що виплачують та доставляють пенсії та грошову допомогу, "Укрпошту") – до 25 числа наступного місяця, відповідно до графіка виплат.

На 2024 рік у державному бюджеті виділено 49,9 млрд гривень на житлові субсидії, що на 32% більше, ніж у поточному році. Прогнозується, що ці виплати отримають 3,2 млн домогосподарства.

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