Кабинет Министров одобрил изменения в порядке, регулирующем механизм выплат жилищных субсидий и льгот гражданам, информируется в официальном документе. Согласно нововведениям, средства для получателей будут перечислены до 5 числа. Об этом сообщается в постановлении №1404.
Согласно утвержденным нормам, главным распорядителем бюджетных средств является Министерство социальной политики, а распорядителем и ответственным исполнителем бюджетной программы субсидий Пенсионный фонд Украины.
Бюджетные ассигнования направляются на:
- Выплата жилищных субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива (жилищная субсидия).
- Выплата гражданам льгот для оплаты жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива (льготы).
- Выплата гражданам средств дополнительной поддержки для приобретения твердого топлива.
Пенсионный фонд перечисляет средства для выплаты жилищных субсидий получателям:
- На банковские счета в уполномоченных банках – до 5 числа следующего месяца, за который начислены субсидии.
- Через выплатные объекты (организации, выплачивающие и доставляющие пенсии и денежную помощь, "Укрпочту") – до 25 числа следующего месяца, согласно графику выплат.
На 2024 год в государственном бюджете выделено 49,9 млрд. гривен на жилищные субсидии, что на 32% больше, чем в текущем году. Прогнозируется, что эти выплаты получат 3,2 млн домохозяйств.
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