Житлову субсидію в Україні призначають громадянам, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї. Проте існує ризик, що частина отримувачів субсидій може втратити це соціальне підтримування.

Про це повідомила представник Пенсійного фонду України.

Виплати можуть бути скасовані у випадку наявності боргів за комунальні послуги, невірно вказаного рівня доходів, великих витрат, які свідчать про відсутність необхідності у державній допомозі та інших причин. Щоб уникнути таких ситуацій, необхідно своєчасно повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) про будь-які зміни.

Якщо в сім'ї, яка отримує субсидію, сталися зміни у майновому стані, важливо подати спеціальну заяву до ПФУ та зачекати результатів перевірки, яка може зайняти до 30 календарних днів. Деякі зміни, які потрібно повідомляти, включають зміну місця проживання, додатковий дохід, зміну складу родини, отримання спадщини, майнові зміни, покупку автомобіля, перебування за кордоном протягом понад 60 днів, валютні операції на понад 50 тисяч гривень тощо.

Це необхідно для того, щоб уникнути втрати субсидії, проте це не гарантує, що сім'я відповідає усім критеріям для подальших виплат. Крім того, субсидію можна втратити навіть під час опалювального сезону через порушення умов, на яких вона надавалася. Це може включати неправильно вказане місце проживання, борги за комунальні послуги, неактуальний розмір доходів та великі витрати, що свідчать про відсутність потреби у соціальній допомозі.

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