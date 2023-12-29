Часть получателей субсидий все же могут лишиться льгот по ряду причин.

Жилищную субсидию в Украине назначают гражданам, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи. Однако существует риск, что часть получателей субсидий может потерять это социальное поддержание.

Об этом сообщила представитель Пенсионного фонда Украины.

Выплаты могут быть отменены в случае наличия долгов за коммунальные услуги, неверно указанного уровня доходов, больших расходов, свидетельствующих об отсутствии необходимости в государственной помощи и других причин. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо своевременно уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о любых изменениях.

Если в семье, получающей субсидию, произошли изменения в имущественном состоянии, важно подать специальное заявление в ПФУ и подождать результатов проверки, которая может занять до 30 календарных дней. Некоторые изменения, которые нужно сообщать, включают изменение места жительства, дополнительный доход, изменение состава семьи, получение наследства, имущественные изменения, покупку автомобиля, пребывание за границей в течение более 60 дней, валютные операции более чем на 50 тысяч гривен.

Это необходимо для того, чтобы избежать потери субсидии, однако это не гарантирует, что семья отвечает всем критериям для дальнейших выплат. Кроме того, субсидию можно потерять даже во время отопительного сезона из-за нарушений условий, на которых она предоставлялась. Это может включать неправильно указанное место жительства, долги за коммунальные услуги, неактуальный размер доходов и большие расходы, свидетельствующие об отсутствии потребности в социальной помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.