З початком 2024 року в Україні ціни на природний газ для населення залишаються незмінними. Газопостачальні компанії не змінили свої річні тарифи на січень в межах установлених планів. Але в Україні змінюється тариф на транспортування газу відповідно до нових правил.

На 28 грудня 2023 року річні тарифні пропозиції на січень 2024 року були оприлюднені 12 постачальниками. Згідно з моніторингом, ціни на природний газ залишилися незмінними порівняно з попередніми місяцями. Залежно від компанії, вартість кубометра газу в січні коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Серед цих компаній у січні 7 постачальників пропонують ціну кубометра нижчу за 8 грн, тоді як у 5 - вищу. Важливо відзначити, що близько 98% українських домогосподарств, які використовують газ, обслуговуються Газопостачальною компанією "Нафтогаз України", купуючи природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, що чинні річні тарифні пропозиції залишаються в силі до 1 травня 2024 року, тобто до завершення опалювального сезону, гарантуючи стабільність цін на газ.

Слід зазначити, що починаючи з січня 2024 року мешканці багатоповерхівок почнуть оплачувати утримання газових мереж своїх будинків. Поки що точні суми не відомі, але постачальник "Полтавагаз" вже порахував вартість для своїх споживачів. Для будинку на 36 квартир загальна сума складатиме 5 600 гривень. Тож на одну квартиру сума становитиме 155,5 гривень за пів року.

Джерело: ГазПравда.

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