С 2024-го года бытовых потребителей нашей страны ожидает введение тарифа за обслуживание внутридомового газового оборудования, другие тарифы останутся.

С началом 2024 года в Украине цены на газ для населения остаются неизменными. Газоснабжающие компании не изменили свои годовые тарифы на январь в пределах установленных планов. Но в Украине меняется тариф на транспортировку газа в соответствии с новыми правилами.

На 28 декабря 2023 г. годовые тарифные предложения на январь 2024 г. были обнародованы 12 поставщиками. Согласно мониторингу, цены на газ остались неизменными по сравнению с предыдущими месяцами. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в январе колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Среди этих компаний в январе 7 поставщиков предлагают цену кубометра ниже 8 грн, тогда как у 5 – выше. Важно отметить, что около 98% украинских домохозяйств, использующих газ, обслуживаются Газоснабжающей компанией "Нефтегаз Украины", покупая природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Напомним, что действующие годовые тарифные предложения остаются в силе до 1 мая 2024 г., то есть до завершения отопительного сезона, гарантируя стабильность цен на газ.

Следует отметить, что, начиная с января 2024 года, жители многоэтажек начнут оплачивать содержание газовых сетей своих домов. Пока точные суммы не известны, но поставщик "Полтавагаз" уже счел стоимость для своих потребителей. Для дома на 36 квартир общая сумма будет составлять 5600 гривен. Так что на одну квартиру сумма будет составлять 155,5 гривен за полгода.

Источник: ГазПравда.

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