При покупці клієнтка "ПриватБанк" несподівано дізналася, що не може розрахуватися, адже її банківську картку було заблоковано.

Останнім часом користувачі "ПриватБанк" активно висловлюють своє негативне ставлення до співпраці з цим банком. Один із клієнтів "ПриватБанку" розповів на спеціалізованому сайті Мінфін, що несподівано банк закрив рахунок його дружини.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що його дружина - теж клієнтка "ПриватБанк" - пішла ввечері до магазину купити продуктів, памперсів та ліків дитині. При покупці вона несподівано дізналась, що не може розрахуватись, адже її банківська картка була заблокована.

"Пробує зайти в приват 24, а там блок, дзвонить на 3700, там теж блок. Йде у відділення що б там дали пояснення з приводу ситуації, але там розвели руками, мовляв ми нічого не знаємо що трапилося, мовляв вам мало прийти повідомлення про закриття рахунку, і ви повинні були надати якісь документи", - додав клієнт "ПриватБанк".

Клієнт "ПриватБанк" додав, що зателефонувал у підтримку зі свого номеру, щоб дізнатись причину блокування банківської картки. але там йому теж ніхто і нічого не пояснив.

"Новий рік, вдома маленька дитина, як жити?! Як святкувати? В процесі розмови з касиром у відділенні було з'ясовано, що дружина може написати заяву на отримання коштів, що залишилися на рахунку готівкою через касу, заява власне була написана, після того як консультант зібрав мільйон підписів і таку ж кількість фотографій як документів так і дружини він сказав, що заява буде розглянута після 1 січня. Як ви пропонуєте дожити, хто сплатить похід до лікаря?!", - додав клієнт "ПриватБанк".

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