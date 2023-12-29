В последнее время клиенты "ПриватБанк" активно делятся своими отрицательными впечатлениями от взаимодействия с банком. Увеличивается количество жалоб на неприятные сюрпризы, возникающие при общении с этим учреждением. На специализированном сайте Минфин на этот раз один из клиентов "ПриватБанк" поделилась, что у нее возникли проблемы с оплатой кредита из-за действий банка.

Клиентка "ПриватБанк" рассказал, что банк расторг с ней сделку и заблокировал банковскую карту и все счета. При этом это было сделано без уведомления. На одной из карточек у женщины есть кредит, который она своевременно оплачивала каждый месяц. При этом физической карты "ПриватБанк" у нее нет, и осталась в Херсоне, из которого женщина сбежала еще во время оккупации города.

Сейчас клиентка "ПриватБанк" находится за границей. Женщина связалась с оператором в чате, прошла верификацию. Оператор сказал, что они не могут отправить номер карты, но реквизиты для пополнения карты ей пообещали отправить на почту. Но этого так и не вышло. Но письмо от "ПриватБанк", что соглашение с банком разорвано женщина получила, то есть адрес почты верен и оно есть в банке.

"Пишу по контактам из того письма в персональный банкир относительно реквизитов карты — там тоже тишина. Тоже. Я кредит хочу уплатить и не могу это сделать. "ПриватБанк" вы намеренно так делаете? Заблокировали счета, ок, но еще будет и пеня, за то что я не могу оплатить кредит?", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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