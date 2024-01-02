При покупке клиентка "ПриватБанк" неожиданно узнала, что не может рассчитаться, ведь ее банковская карта была заблокирована.

В последнее время пользователи "ПриватБанк" активно выражают свое негативное отношение к сотрудничеству с этим банком. Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал на специализированном сайте Минфин, что неожиданно банк закрыл счет его жены.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что его жена – тоже клиентка "ПриватБанк" - пошла вечером в магазин купить продукты, памперсы и лекарства ребенку. При покупке она неожиданно узнала, что не может рассчитаться, ведь ее банковская карта была заблокирована.

"Пытается зайти в приват 24, а там блок, звонит на 3700, там тоже блок. Идет в отделение что бы там дали объяснение по поводу ситуации, но там развели руками, мол мы ничего не знаем что случилось, мол вам должно было прийти сообщение о закрытии счета, и вы должны были предоставить какие-то документы", - добавил клиент "ПриватБанк" .

Клиент "ПриватБанк" добавил, что позвонил в поддержку со своего номера, чтобы узнать причину блокировки банковской карты. но там ему тоже никто и ничего не объяснил.

"Новый год, дома маленький ребенок, как жить?! Как праздновать? В процессе разговора с кассиром в отделении было выяснено, что жена может написать заявление на получение средств, оставшихся на счете наличными через кассу, заявление собственно была написана после того, как консультант собрал миллион подписей и такое же количество фотографий как документов так и жены он сказал, что заявление будет рассмотрено после 1 января. Как вы предлагаете дожить, кто оплатит поход к врачу?!", - добавил клиент "ПриватБанк".

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