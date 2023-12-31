"Квартал 95" навіть після шквалу критики вирішили демонструвати свої жарти на тлі трауру в містах України.

Напередодні українці гнівно відреагували на те, що "Квартал 95" вирішили показувати своє новорічне шоу на тлі трауру, оголошеного в містах України після масованої ракетної атаки 29 грудня.

Поки країна оговтується від ударів російських окупантів по Києву, Харкову, Одесі, Запоріжжю, Дніпру, Львову та іншим містам, у результі яких загинули десятки мирних людей, навіть після шквалу критики "Квартал 95" не змінив свою позицію щодо показу "Єдиного Кварталу".

Цього разу на офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram розмістили новий анонс святкового шоу, пообіцявши Новий рік із найулюбленішими зірками. Участь у зйомках взяли Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, Дмитро Шуров (Pianoбой), Тіна Кароль, ТНМК, Тетяна Решетняк (Tayanna) та Дмитро Монатік.

Українці у коментарях до відео з привітаннями знаменитостей у ролику "Квартал 95" продовжують висловлювати своє обурення:

"Який квартал?!!! В Україні війна!!! Здорові бугаї пісні співають, жартують гидко! Де ТЦКа? Чі ті теж недоторкані? Ганьба!";

"Позорище, але їм ні каплі не стидно, хлопці наші гинуть , а їм гиржики";

"Дивитися гидко";

"Немає слів, кварталівці ніби в паралельній реальності живуть...у них немає війни, вони живуть і насолоджуються життям. Де воєнкоми? Де повістки?";

"Скажіть хтось тим ухилянтами не смішним....що їх вже ненавидить кожен Українець".

Останні новини України:

Кошовий та ніші зірки "Квартал 95" розлютили новим вчинком.

Олена Кравець з "Квартал 95" розкрила найбільшу проблему зірок.

Олену Кравець довели до емоційного потрясіння прямо в ефірі.