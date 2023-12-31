"Квартал 95" даже после шквала критики решили демонстрировать свои шутки на фоне траура в городах Украины.

Накануне украинцы гневно отреагировали на то, что "Квартал 95" решили показывать свое новогоднее шоу на фоне траура, объявленного в городах Украины после массированной ракетной атаки 29 декабря.

Пока страна приходит в себя после ударов российских оккупантов по Киеву, Харькову, Одессе, Запорожью, Днепру, Львову и другим городам, в результате которых погибли десятки мирных людей, даже после шквала критики "Квартал 95" не изменил свою позицию относительно показа "Единого Квартала".

На этот раз на официальной странице "Квартал 95" в Instagram разместили новый анонс праздничного шоу, пообещав Новый год с самыми любимыми звездами. Участие в съемках приняли Артем Пивоваров, Наталья Могилевская, Дмитрий Шуров (Pianoбой), Тина Кароль, ТНМК, Татьяна Решетняк (Tayanna) и Дмитрий Монатик.

Украинцы в комментариях к видео с поздравлениями знаменитостей в ролике "Квартал 95" продолжают выражать свое возмущение:

"Какой квартал?!!! В Украине война! Здоровые быки песни поют, шутят противно! Где ТЦКа? Или те тоже неприкасаемые? Позор!";

"Позорище, но им ни капли не стыдно, ребята наши погибают, а им гиржики";

"Смотреть противно";

"Нет слов, кварталовцы будто в параллельной реальности живут...у них нет войны, они живут и наслаждаются жизнью. Где военкомы? Где повестки?";

"Скажите кто-то тем уклонистам не смешным....что их уже ненавидит каждый украинец".

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