Євген Кошовий та інші учасники студії "Квартал 95" розгнівали українців своїм новорічним шоу на тлі трагічних подій в Україні.

На офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram розмістили новий анонс, який обурив українців.

Поки Україна оговтується від однієї з найбільш масованих ракетних атак, під час якої 29 грудня російські окупанти завдали смертельних ударів по Києву, Запоріжжю, Одесі, Дніпру, Харкову та Львову, у низці міст оголосили траур, "Квартал 95" вирішили вийти в ефір зі своїм новорічним шоу.

"Друзі, вже завтра стартує новорічний «Єдиний Квартал». Ваша найкраща компанія улюблених зірок і акторів чекає всіх біля екранів", – заявили в "Квартал 95".

Українці в коментарях не стримують обурення від того, що зірки "Квартал 95" продовжують цей "бенкет у чуму":

"Який брєд! Люди, ви де живете? Який квартал, які радості можуть бути. Ви що не маєте навіть краплі жалості і розуміння до наших воїнів? Схаменіться, бо гидко дивитись";

"Мені трошки незрозуміло....Пів України плаче у жалобі по загиблим, по зруйнованим будинкам, долям, а інша живе, наче це не в нашій країні .... Вибачте, але коли напередодні Новорічних свят такий масований удар по нашим містам, скакати на сцені трохи не на часі. .. Шкода, що так";

"Позорище країни, потрібен траур, стільки людей загинуло. Країна в крові, а вони веселять і веселяться. Огидні...";

"Що в цьому позитивне - це коменти людей! Коли ви, Квартал 95, перестанете ржати, скакати і топтатись на памʼяті полеглих і замордованих українців ? Візьміть ебонітові палички і поштрикайте ними по лисому: електроенергію добувайте! А потім - на передову: вас там тьма тьмуща".

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