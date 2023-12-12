Напередодні на сайті Prozorro оприлюднили інформацію, що в 2023 році на фінансування програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" було виділено 27,5 млн грн, хоч спершу планувалося взагалі 32,8 млн.

Багатьох українців обурило, що державні кошти у розпал війни витрачають на розважальне шоу. На скандал відреагував і телеканал, і особисто Олена Кравець.

На своїй сторінці в Instagram колишня учасниця "Квартал 95" Олена Кравець виправдалася, що є лише обличчям і ведучою програми, працює за зарплатню і не відповідає за розподіл коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу. Крім того, в 2024 році шоу вже не буде виходити.

Олена Кравець похвалилася, що гостями її програми були зокрема військові, волонтери, культурні діячі та політики.

"Я знайомила українців саме з такими, світлими та сильними людьми, мотивуючи себе й всіх нас зупинятись, працювати й головне - підтримувати один одного, навіть у найскрутніші часи. І якщо нам це вдалося хоча б наполовину - вважаю нашу місію виконаною. Тому що ворогу дуже потрібна наша гризня, травля та розчарування один в одному, щоб через зневірення у ближньому ми отримали зневірення у перемозі світла над всім цим брудом", – заявила Олена Кравець.

Деякі підписники підтримали Олену Кравець на тлі цього скандалу, але під постом також дуже багато гнівних коментарів:

"Ми повинні боротися за життя кожного військового!Допомагати їм!Коли читаєш про виділення такої суми на «шоу» виникає тільки обурення!";

"Людям потрібно, щоб всі кошти йшли на фронт, а не вам в кишеню. В 2023 війни ще не було? Ви вмієте красиво говорити, цього не відняти, виправдання "Я не я і хата не моя";

"Не на часі зараз витрачати такі великі кошти... крім вас це простим людям непотрібно...а ваші виправдовування виглядають смішно... просто майте совість 🤬".

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