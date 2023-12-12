Накануне на сайте Prozorro обнародовали информацию, что в 2023 году на финансирование программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" было выделено 27,5 млн. грн, хотя сначала планировалось вообще 32,8 млн грн.

Многих украинцев возмутило, что государственные средства в разгар войны тратят на развлекательное шоу. На скандал отреагировал и телеканал, и лично Елена Кравец.

На своей странице в Instagram бывшая участница "Квартал 95" Елена Кравец оправдалась, что является только лицом и ведущей программы, работает за зарплату и не отвечает за распределение средств и финансирование каких-либо проектов канала. Кроме того, в 2024 году шоу уже не будет выходить.

Елена Кравец похвасталась, что гостями ее программы были в частности военные, волонтеры, культурные деятели и политики.

"Я знакомила украинцев именно с такими, светлыми и сильными людьми, мотивируя себя и всех нас останавливаться, работать и главное - поддерживать друг друга, даже в самые трудные времена. И если нам это удалось хотя бы наполовину – считаю нашу миссию выполненной. Потому что врагу очень нужна наша грызня, травля и разочарование друг в друге, чтобы из-за отчаяния в ближнем мы получили отчаяние в победе света над всей этой грязью", – заявила Елена Кравец.

Некоторые подписчики поддержали Елену Кравец на фоне этого скандала, но под постом также очень много гневных комментариев:

"Мы должны бороться за жизнь каждого военного!Помогать им!Когда читаешь о выделении такой суммы на «шоу» возникает только возмущение!";

"Людям нужно, чтобы все средства уходили на фронт, а не вам в карман. В 2023 году войны еще не было? Вы умеете красиво говорить, этого не отнять, оправдание "Я не я и хата не моя";

"Не время сейчас тратить такие большие средства... кроме вас это простым людям не нужно...а ваши оправдания выглядят смешно... просто имейте совесть 🤬".

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