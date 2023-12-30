Евгений Кошевой и другие участники студии "Квартал 95" разгневали украинцев своим новогодним шоу на фоне трагических событий в Украине.

На официальной странице "Квартал 95" в Instagram разместили новый анонс, возмутивший украинцев.

Пока Украина приходит в себя от одной из наиболее массированных ракетных атак, во время которой 29 декабря российские оккупанты нанесли смертельные удары по Киеву, Запорожью, Одессе, Днепру, Харькову и Львову, в ряде городов объявили траур, "Квартал 95" решили выйти в эфир со своим новогодним шоу.

"Друзья, уже завтра стартует новогодний «Единый Квартал». Ваша лучшая компания любимых звезд и актеров ждет всех у экранов", – заявили в "Квартал 95".

Украинцы в комментариях не сдерживают возмущения от того, что звезды "Квартал 95" продолжают свой "пир во время чумы":

"Какой бред! Люди, где вы живете? Какой квартал, какие радости могут быть. У вас что нет даже капли жалости и понимания к нашим воинам? Опомнитесь, потому что противно смотреть";

"Мне немного непонятно....Пол Украины плачет в трауре по погибшим, по разрушенным домам, судьбам, а другая живет, словно это не в нашей стране.... Извините, но когда в канун Новогодних праздников такой массированный удар по нашим городам, скакать на сцене немного не ко времени. .. Жаль, что так";

"Позорище страны, нужен траур, столько людей погибло. Страна в крови, а они веселят и веселятся. Отвратительные...";

"Что в этом положительное – это комменты людей! Когда вы, Квартал 95, перестанете ржать, скакать и топтаться на памяти павших и замученных украинцев? Возьмите эбонитовые палочки и попихайте ими по лысому: электроэнергию добывайте! А потом - на передовую: вас там тьма тьмущая".

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