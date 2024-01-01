Віталій Кім разом із дружиной Юлією дав інтервʼю Раміні Есхакзай, де зокрема висловився й на тему мобілізації в Україні.

"Знаєте, військові кажуть, що це найкраща робота в світі. Там дійсно по-іншому, там живеш іншим життям, ти там кайфуєш насправді. Справа в іншому, що ти реально втомлюєшся, ризики є там, але ти до цього звикаєш, і ти там живеш повноцінним життям. Дуже багато людей існують, а не живуть. Нічого в цьому нема. Але це має бути масове розуміння, щоб була ротація, щоб люди відпочивали, поверталися, і так буде ефективніше. Для цього має бути діалог з людьми пропрацьований і обдуманий", – заявив Віталій Кім.

Віталій Кім наголосив, що Миколаївщина показує непогані результати щодо мобілізації, люди розуміють, що їм є що захищати, адже ворог дуже близько.

Віталій Кім

Крім того, Віталій Кім прокоментував приклад мера Борисполя, який першим серед чинних мерів віддав свої посадові обовʼязки та вступив до лав ЗСУ.

"Я не знайомий з цією людиною, але вважаю, що коли він приймав це рішення, йому начхати, що хтось там думає про те, що він вступив – це гарно. Він вважав це обов'язком, він не заморочувався – він це зробив. В мене заступник, який звільнений по іншій причині, служить, він пішов, зараз служить в Збройних силах України. Багато хто з мого оточення теж служить в Збройних силах України – це нормально. Це не подвиг, це нормально, це повинно робити", – додав Віталій Кім.

Віталій Кім

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