Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про власне ставлення до мобілізації та погляд військових на це питання.

Віталій Кім разом із дружиной Юлією дав інтервʼю Раміні Есхакзай, де зокрема висловився й на тему мобілізації в Україні.

"Знаєте, військові кажуть, що це найкраща робота в світі. Там дійсно по-іншому, там живеш іншим життям, ти там кайфуєш насправді. Справа в іншому, що ти реально втомлюєшся, ризики є там, але ти до цього звикаєш, і ти там живеш повноцінним життям. Дуже багато людей існують, а не живуть. Нічого в цьому нема. Але це має бути масове розуміння, щоб була ротація, щоб люди відпочивали, поверталися, і так буде ефективніше. Для цього має бути діалог з людьми пропрацьований і обдуманий", – заявив Віталій Кім.

Віталій Кім наголосив, що Миколаївщина показує непогані результати щодо мобілізації, люди розуміють, що їм є що захищати, адже ворог дуже близько.

Крім того, Віталій Кім прокоментував приклад мера Борисполя, який першим серед чинних мерів віддав свої посадові обовʼязки та вступив до лав ЗСУ.

"Я не знайомий з цією людиною, але вважаю, що коли він приймав це рішення, йому начхати, що хтось там думає про те, що він вступив – це гарно. Він вважав це обов'язком, він не заморочувався – він це зробив. В мене заступник, який звільнений по іншій причині, служить, він пішов, зараз служить в Збройних силах України. Багато хто з мого оточення теж служить в Збройних силах України – це нормально. Це не подвиг, це нормально, це повинно робити", – додав Віталій Кім.

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