Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о собственном отношении к мобилизации и взгляде военных на этот вопрос.

Виталий Ким вместе с женой Юлией дал интервью Рамине Эсхакзай, где, в частности, высказался и на тему мобилизации в Украине.

"Знаете, военные говорят, что это лучшая работа в мире. Там действительно по-другому, там живешь другой жизнью, ты там кайфуешь на самом деле. Дело в другом, что ты реально устаешь, риски есть там, но ты к этому привыкаешь, и ты там живешь полноценной жизнью. Очень много людей существуют, а не живут. Ничего в этом нет. Но это должно быть массовое понимание, чтобы была ротация, чтобы люди отдыхали, возвращались, и так будет эффективнее. Для этого должен быть диалог с людьми проработан и обдуман", – заявил Виталий Ким.

Виталий Ким отметил, что Николаевщина показывает неплохие результаты по мобилизации, люди понимают, что им есть что защищать, ведь враг очень близко.

Кроме того, Виталий Ким прокомментировал пример мэра Борисполя, который первым среди действующих мэров отдал свои должностные обязанности и вступил в ряды ВСУ.

"Я не знаком с этим человеком, но считаю, что когда он принимал это решение, ему плевать, что кто-то там думает о том, что он поступил – это хорошо. Он считал это обязанностью, он не заморачивался – он это сделал. У меня заместитель, уволенный по другой причине, служит, он ушел, сейчас служит в Вооруженных силах Украины. Многие из моего окружения тоже служат в Вооруженных силах Украины – это нормально. Это не подвиг, это нормально, это должно делать", – добавил Виталий Ким.

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Также сообщалось, что Виталий Ким объявил о новой денежной помощи для украинцев.

Напомним также, что Виталий Ким записал срочное видеообращение к украинцам.