Нині українці ще можуть подавати заяви та отримати "зимову" житлову субсидію, проте є один значний нюанс.

За інформацією Пенсійного фонду України, громадяни, які стикаються з фінансовими труднощами щодо оплати комунальних послуг, мають можливість звертатися для отримання субсидії. Наразі українці мають можливість подавати заявки і отримувати "зимову" житлову субсидію, проте важливо врахувати один суттєвий аспект, як пише ПФУ.

Якщо особа звернеться за субсидією у грудні та наступних місяцях, "зимовий" платіж буде надано не в повному обсязі. Фінансування для оплати комунальних послуг буде надано лише за той період опалювального сезону, в якому подано заявку на субсидію.

Ті, хто подав заявку до початку опалювального сезону, отримають кошти за весь тримісячний період.

Розрахунок обов'язкового платежу субсидій проводиться за допомогою формули:

Встановлюється середньомісячний сукупний дохід родини і ділиться на кількість членів родини для отримання середньомісячного доходу на одну особу. Отримане значення ділиться на прожитковий мінімум на одну особу. Результат ділиться на два, а потім множиться на 20%, отримуючи "відсоток від середньомісячного сукупного доходу". Для розрахунку обов'язкового платежу необхідно помножити отриманий відсоток на середньомісячний загальний дохід домогосподарства.

У визначенні доходу домогосподарства враховуються пенсії, зарплати, стипендії, виплати з безробіття, грошові перекази з-за кордону та інші доходи, які громадянин задекларував. Субсидія надається громадянам, які не можуть самостійно оплатити житлово-комунальні послуги через обмежені матеріальні можливості.

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