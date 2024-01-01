В настоящее время украинцы еще могут подавать заявления и получить "зимнюю" жилищную субсидию, однако есть один значительный нюанс.

По информации Пенсионного фонда Украины, граждане, сталкивающиеся с финансовыми трудностями по оплате коммунальных услуг, имеют возможность обращаться за получением субсидии. В настоящее время украинцы имеют возможность подавать заявки и получать "зимнюю" жилищную субсидию, однако важно учесть один существенный аспект, как пишетПФУ.

Если лицо обратится за субсидией в декабре и в следующих месяцах, "зимний" платеж будет предоставлен не в полном объеме. Финансирование для оплаты коммунальных услуг будет предоставлено только за тот период отопительного сезона, в котором подана заявка на субсидию.

Подавшие заявку до начала отопительного сезона получат средства за весь трехмесячный период.

Расчет обязательного платежа субсидий производится с помощью формулы:

Устанавливается среднемесячный совокупный доход семьи и делится на количество членов семьи для получения среднемесячного дохода на одного человека. Полученное значение делится на прожиточный минимум на одного человека. Результат делится на два, а затем умножается на 20%, получая "процент от среднемесячного совокупного дохода". Для расчета обязательного платежа необходимо умножить полученный процент на среднемесячный общий доход домохозяйства.

В определении дохода домохозяйства учитываются пенсии, зарплаты, стипендии, выплаты по безработице, денежные переводы из-за границы и другие задекларированные гражданином доходы. Субсидия предоставляется гражданам, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги из-за ограниченных материальных возможностей.

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