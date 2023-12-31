У березні 2022 року стало відомо про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, однієї з найпривабливіших пар у шоу-бізнесі. Обидва заявили, що перестали відчувати любов один до одного в ролі чоловіка та дружини. При цьому довгий час екс-дружини не розкривали деталей розлучення.

Володимир Дантес поділився додатковою інформацією про своє розлучення, пояснивши, що усвідомив, як багато часу приділяв своїй дружині. У прагненні зайнятися собою та розвитком кар'єри обидва почали змінюватися як особистості та зрозуміли, що їх загальних точок стало мало. В результаті вони дійшли висновку, що перестали кохати одне одного.

"Так, там є й інші проблеми, про які я точно не розповідатиму. Але до 1-2 лютого у мене ось така картинка, далі у мене картинка взагалі інша. І причини інші. Але це на совісті вже не моєї. І це мені не розповідати. У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть" – зізнався Дантес.

Він додав, що його уявлення про розлучення змінилося, коли дізнався про нові відносини Наді з його другом Кацуріним. Цей факт викликав у нього змішані почуття, включаючи злість та ненависть.

Надя Дорофєєва, з іншого боку, висловила своє здивування, чому відомі пари не можуть розлучатися мирно і без коментарів.

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