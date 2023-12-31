В марте 2022 года стало известно о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, одной из самых привлекательных пар в шоу-бизнесе. Оба заявили, что перестали испытывать любовь друг к другу в роли мужа и жены. При этом долгое время экс-супруги не раскрывали деталей расставания.

Владимир Дантес поделился дополнительной информацией о своем разводе, объяснив, что осознал, как много времени уделял своей супруге. В стремлении заняться собой и развитием карьеры оба начали меняться как личности и поняли, что их общих точек стало мало. В результате они пришли к выводу, что перестали любить друг друга.

"Да, там есть и другие проблемы, о которых я точно не буду рассказывать. Но до 1-2 февраля у меня вот такая картинка, дальше у меня картинка вообще другая. И причины другие. Но это на совести уже не моей. И это не мне рассказывать. У меня есть свои обиды, я пережил и злобу, и ненависть" - признался Дантес.

Он добавил, что его представление о разводе изменилось, когда узнал о новых отношениях Нади с его другом Кацуриным. Этот факт вызвал у него смешанные чувства, включая злость и ненависть.

Надя Дорофеева, с другой стороны, выразила свое недоумение по поводу того, почему известные пары не могут разводиться мирно и без комментариев.

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