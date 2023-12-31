Останнім часом користувачі "ПриватБанку" активно висловлюють своє негативне ставлення до взаємодії з цим банком. Кількість скарг на долари та обмінні операції виводять людей з себе. Один з клієнтів "ПриватБанку" розповів на спеціалізованому сайті Мінфін, що замовив готівку, але прийшли долари поганої якості.

Клієнт "ПриватБанк" розкрив, що замовив готівку в долларах через "Приват24". Після чого приїхав їх отримати та був вражений купюрами, які йому дала касир.

"Всі купюри замусолені і всі 1996 року! Інших в касі не має. Спитав гарячу лінію — "Банк не проводить сортування за роком випуску купюр. Сума формується та доставляється для замовлення з купюр того номіналу та року випуску, що є в наявност". Так якщо не сортують, хто відсортував тільки купюри 1996 року? І ладно були б купюри не нові зелені але хоча б 2000-х років. Але ж не всі що є в касі — 1996 року, та ще й в такому стані, що в обміннику точно не візьмуть", - додав клієнт "ПриватБанк".

Інша клієнтка "ПриватБанк" поділилась, що намагалась отримати в касі доллари, але їй вручили старі купюри. Більше того, у результаті купюри старі, які багато сервіси та магазини відмовляються приймати, а у тих обмінниках пропонують обмін по заниженому курсу.

"Питання до банку як організації. Це відбувається постійно. Може вистачить своїм старим та й новим клієнтам намагатися втюхати старий папір?", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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