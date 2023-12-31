В последнее время пользователи "ПриватБанка" активно выражают свое негативное отношение к взаимодействию с этим банком. Количество жалоб на доллары и обменные операции выводят людей из себя. Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал на специализированном сайте Минфин, который заказал наличные деньги, но пришли доллары плохого качества.

Клиент "ПриватБанк" раскрыл, что заказал наличные в долларах через "Приват24". После чего приехал их получить и был поражен купюрами, которые ему дала кассир.

"Все купюры замусолены и все 1996 года! Других в кассе нет. Спросил горячую линию — "Банк не производит сортировку по году выпуска купюр. Сумма формируется и доставляется для заказа из купюр того номинала и года выпуска, что есть в наличии". Так если не сортируют, кто отсортировал только купюры 1996 года? И ладно были бы купюры не новые зеленые но хотя бы 2000-х годов. Но ведь не все, что есть в кассе — 1996 года, да еще и в таком состоянии, что в обменнике такие точно не возьмут", - добавил клиент "ПриватБанк".

Другая клиентка "ПриватБанк" поделилась, что пыталась получить в кассе доллары, но ей вручили старые купюры. Более того, в результате купюры старые, многие сервисы и магазины отказываются принимать, а в тех обменниках предлагают обмен по заниженному курсу.

"Вопросы к банку как организации. Это происходит постоянно. Может хватит своим старым и новым клиентам пытаться втюхать старую бумагу?", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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