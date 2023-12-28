Тоня Матвієнко розповіла про незручні моменти у спілкуванні з чоловіком, які раніше не розкривала на публіці.

Тоня Матвієнко, яка раніше розповіла про помітне схуднення через стрес, вирішила поділитися іншою стороною спілкування з чоловіком. Матвієнко відверто розповіла про те, що іноді між ними з Мірзояном виникають ситуації ревнощів, а також висловила, що саме її бісить у поведінці чоловіка.

Матвієнко зізналася, що іноді вона відчуває ревнощі щодо свого чоловіка, але вони з Мірзояном домовилися відкрито обговорювати подібні моменти. Завдяки таким розмовам вони прояснюють можливі конфліктні ситуації.

Крім того, Матвієнко не приховує того, що деякі вчинки її чоловіка можуть дратувати. Вона уточнила, що її іноді турбує, коли Мірзояна "занадто багато" і не дає їй побути наодинці зі своїми думками.

З усмішкою на обличчі артистка наголосила, що іноді чоловік "присідає на вуха" і починає розмови, співи, що викликає її сміх.

"Бує його дуже багато. А я люблю іноді побути сама" – зауважила Матвієнко.

Раніше Матвієнко наголосила, що вона почувається задоволеною своїм новим зовнішнім виглядом і висловила радість, що їй подобається, як вона виглядає. Проте, крім радісних моментів, співачка поділилася хворобливим переживанням втрати своєї матері Ніни Матвієнко.

Смерть матері стала для неї важким випробуванням, що поламало її емоційну рівновагу. В результаті через переживання Матвієнко скинула десять кілограмів.

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