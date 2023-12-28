Тоня Матвиенко рассказала о неловких моментах в общении с мужем, которые ранее не раскрывала на публике.

Тоня Матвиенко, которая ранее рассказала о заметном похудении из-за стресса, решила поделится другой стороной общения с мужем. Матвиенко откровенно рассказала о том, что иногда между ними с Мирзояном возникают ситуации ревности, а также высказала, что именно ее бесит в поведении мужа.

Матвиенко призналась, что иногда она чувствует ревность по отношению к своему мужу, но они с Мирзояном договорились открыто обсуждать подобные моменты. Благодаря таким беседам они проясняют возможные конфликтные ситуации.

Кроме того, Матвиенко не скрывает того, что некоторые поступки ее мужа могут ее раздражать. Она уточнила, что ее иногда беспокоит, когда Мирзояна "слишком много" и не дает ей побыть наедине со своими мыслями.

С улыбкой на лице артистка подчеркнула, что иногда муж "приседает на уши" и начинает разговоры, пение, что вызывает ее смех.

"Бывает его слишком много. А я люблю иногда побыть сама" - подметила Матвиенко.

Ранее Матвиенко подчеркнула, что она чувствует себя удовлетворенной своим новым внешним видом и выразила радость, что ей нравится как она выглядит. Однако, помимо радостных моментов, певица поделилась болезненным переживанием утраты своей матери, Нины Матвиенко.

Смерть матери стала для нее тяжелым испытанием, поломавшим ее эмоциональное равновесие. В результате из-за переживаний Матвиенко сбросила десять килограмм.

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