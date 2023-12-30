Суддя кулінарного проекту "Мастер Шеф" Володимир Ярославський розповів, як правильно приготувати нагетси без м'яса.

Зірка "Мастер Шеф" Володимир Ярославський Розповів, як приготувати рібні нагетси, які будуть такі ж смачні, як і м'ясні. "Мастер Шеф" Ярославський розповів, що нагетси з мінтаю виходять досить повітряними та не жирними.

Інгредієнти:

Для нагетсів:

450 г філе мінтаю,

35 г вершків,

1 маленьке яйце,

60 г смаженої цибулі.

Для кляру:

75 г борошна,

75 г крохмалю,

Сіль, паприка, каррі,

Вода приблизно 150-180 р.

Приготування:

Підготовка мінтаю: Розморозьте філе мінтаю і виріжте смужку кісточок. Добре відіжміть філе від зайвої вологи, використовуючи кухонний рушник, ділиться "Мастер Шеф" Ярославський.

Приготування фаршу: Наріжте мінтая філе на невеликі шматочки. Посмажити цибулю на середньому вогні до золотистого кольору. У блендері поєднуйте рибу, цибулю, яйце, вершки, сіль та білий мелений перець. Подрібніть до отримання однорідного фаршу.

Формування нагетсов: Обтягніть дошку або деко плівкою. Ложкою викладіть на неї невеликі, тонкі шматочки фаршу будь-якої форми. Обов'язково зробіть їх тонкими. Заморозьте напівфабрикати та складіть у пакет. Можна зберігати до місяця.

Приготування кляру: Змішайте борошно, крохмаль та спеції. Додайте води і замішайте тісто до отримання густої консистенції, схожої на кондитерські вершки, додає "Мастер Шеф" Ярославський

Гарка нагетів: Вийміть нагетси з морозильника, обсипте їх мукою, потім вмочіть в кляр. Смажте у фритюрі при температурі близько 170 градусів приблизно 3-5 хвилин, доки не вийде золотиста кірка.

Подача: "Мастер Шеф" Ярославський радить, викладіть готові нагетси на паперовий рушник, щоб позбутися надлишкового жиру, і подавайте гарячими.

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