Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить рібніе нагетсы, которые будут такие же вкусные, как и мясные. "Мастер Шеф" Ярославский рассказал, что нагетсы из минтая получаются довольно воздушными и не жирными.

Ингредиенты:

Для нагетсов:

450 г филе минтая,

35 г сливок,

1 маленькое яйцо,

60 г жареного лука.

Для кляра:

75 г муки,

75 г крахмала,

Соль, паприка, карри,

Вода, примерно 150-180 г.

Приготовление:

Подготовка минтая: Разморозьте филе минтая и вырежьте полоску косточек. Хорошо отожмите филе от лишней влаги, используя кухонное полотенце, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Приготовление фарша: Нарежьте филе минтая на небольшие кусочки. Пожарьте лук на среднем огне до золотистого цвета. В блендере сочетайте рыбу, лук, яйцо, сливки, соль и белый молотый перец. Измельчите все до получения однородного фарша.

Формирование нагетсов: Обтяните маленькую доску или противень пленкой. Ложкой выложите на нее небольшие, тонкие кусочки фарша любой формы. Обязательно сделайте их тонкими. Заморозьте полуфабрикаты и сложите в пакет. Можно хранить до месяца.

Приготовление кляра: Смешайте муку, крахмал и специи. Добавьте воды и замешайте тесто до получения густой консистенции, похожей на кондитерские сливки, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский

Жарка нагетсов: Выньте нагетсы из морозильника, обсыпьте их мукой, затем обмакните в кляр. Жарьте во фритюре при температуре около 170 градусов примерно 3-5 минут, пока не получится золотистая корка.

Подача: "Мастер Шеф" Ярославский советует, выложите готовые нагетсы на бумажное полотенце, чтобы избавиться от избыточного жира, и подавайте горячими!

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