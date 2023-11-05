Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом одной из своих любимых закусок.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить корзинки с копченой скумбрией, которые украсят любой праздничный стол.

"Обязательно сохраните этот рецепт - это одна из моих любимых закусок к любому особому событию. Вкусы знакомые, а подача изысканная", - советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Для самих корзинок нам понадобятся:

тесто фило

50 г сливочного масла

50 г воды

Для начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

1 скумбрия горячего копчения

3 вареных вкрутую яйца

1/2 зеленого яблока

1 небольшая луковица шалот

70 г крем-сыра

зеленый лук для подачи

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский растапливает сливочное масло и хорошо размешивает его с водой.

Берем лист тесто фило, смазываем его разбавленным маслом и накрываем еще одним листом теста, прижимаем и выдавливаем пузырьки воздуха.

С помощью кольца "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вырезает из теста "кругляки", помещает их между двумя железными корзинками и выпекает в разогретой до 165 градусов духовке 12-14 минут до румяности. Потом даем корзинкам остыть.

Копченую скумбрию разбираем на чистое филе без костей, добавляем белки вареных яиц, очищенное от кожуры яблоко, лук шалот, крем-сыр и хорошо все перебиваем блендером до однородности.

Доводим начинку до вкуса солью и перцем, по желанию можно добавить немного горчицы зернами для текстуры.

В холодные корзинки с помощью кондитерского мешка "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает паштет из скумбрии, а сверху посыпает тертыми желтками и мелко нарезанным зеленым луком.

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