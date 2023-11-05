Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить корзинки с копченой скумбрией, которые украсят любой праздничный стол.
"Обязательно сохраните этот рецепт - это одна из моих любимых закусок к любому особому событию. Вкусы знакомые, а подача изысканная", - советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Для самих корзинок нам понадобятся:
- тесто фило
- 50 г сливочного масла
- 50 г воды
Для начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 1 скумбрия горячего копчения
- 3 вареных вкрутую яйца
- 1/2 зеленого яблока
- 1 небольшая луковица шалот
- 70 г крем-сыра
- зеленый лук для подачи
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский растапливает сливочное масло и хорошо размешивает его с водой.
Берем лист тесто фило, смазываем его разбавленным маслом и накрываем еще одним листом теста, прижимаем и выдавливаем пузырьки воздуха.
С помощью кольца "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вырезает из теста "кругляки", помещает их между двумя железными корзинками и выпекает в разогретой до 165 градусов духовке 12-14 минут до румяности. Потом даем корзинкам остыть.
Копченую скумбрию разбираем на чистое филе без костей, добавляем белки вареных яиц, очищенное от кожуры яблоко, лук шалот, крем-сыр и хорошо все перебиваем блендером до однородности.
Доводим начинку до вкуса солью и перцем, по желанию можно добавить немного горчицы зернами для текстуры.
В холодные корзинки с помощью кондитерского мешка "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает паштет из скумбрии, а сверху посыпает тертыми желтками и мелко нарезанным зеленым луком.
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