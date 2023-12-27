Ні скарга в НБУ, ні витяг з реєстру МВС для банку нічого не означає - клієнт "ПриватБанк" досі не отримав свої гроші.

Протягом останнього часу клієнти "ПриватБанк" активно діляться своїми негативними враженнями від спілкування з банком. Кількість скарг на неприємні несподіванки, що виникають під час взаємодії з установою, зростає. Цього разу на спеціалізованому сайті Мінфін клієнт "ПриватБанк" розповів, що банк півроку утримує його кошти.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що 4 липня він отримав платіж на 8500 гривень з "Монобанк", ввечері того ж дня йому заблокували карту. Чоловік написав в чат, скинув всі скріни, переписку і квитанцію до платежу (це був продаж криптовалюти). В чаті сказали що карту "ПриватБанк" розблокують, якщо він поверне гроші відправнику або якщо той звернеться в поліцію.

Клієнт "ПриватБанк" пішов в поліцію, там сказали що на нього немає ніяких справ чи проваджень, тому чоловік подав зустрічну заяву на відправника коштів, йому дали талон — повідомлення з єдиного обліку, сказали, щоб скинув його в банк і вони мають розблокувати картку.

Клієнт "ПриватБанк" скинув фото заяви в чат, там відповіли "Такої можливості на жаль, немає та поліція має провести розслідування, якщо факт шахрайства не підтверджено закриють справу, вам мають надати рішення, з рішенням потрібно буде звернутись в чат".

"Я подзвонив до слідчої, у якої я писав зустрічну заяву, і вона сказала щоб я вимагав в банку витяг з ЄРДР, бо в базі на мене не знаходить ніяких справ, і якщо мені в банку не надають витяг з ЄРДР то банк сам вигадав цю справу. Оператор мені написав в тисячний раз одну й ту саму мантру", - скаржиться клієнт "ПриватБанк".

Після цього клієнт "ПриватБанк" написав скаргу в НБУ, через місяць йому прийшла відповідь — що банк може зняти обмеження якщо надати адресу гаманця, довідку про доходи, довідку про сплачені податки.

"Я знову написав в чат привату, що прийшла відповідь від НБУ і я можу це все надати, і ще прикріпив витяг з МВС що я до кримінальної відповідальності не притягувався, незнятої чи непогашеної судимості не маю і в розшуку не перебуваю. Мені знову відповіли що є запит до банку про проведення розслідування, і що строки розслідування їм невідомі, щоб я уточнив їх у слідчого", - додав чоловік.

Клієнт "ПриватБанк" каже, що пройшло півроку і його питання досі не було вирашено.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.