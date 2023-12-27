Ни жалоба в НБУ, ни выписка из реестра МВД для банка ничего не означает - клиент "ПриватБанк" до сих пор не получил свои деньги.

За последнее время клиенты "ПриватБанк" активно делятся своими отрицательными впечатлениями от общения с банком. Количество жалоб на неприятные неожиданности, возникающие при взаимодействии с учреждением, растет. В этот раз на специализированном сайте Минфин клиент "ПриватБанк" рассказал, что банк полгода удерживает его средства.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что 4 июля он получил платеж на 8500 гривен с "Монобанк", вечером того же дня ему заблокировали карту. Мужчина написал в чат, сбросил все скрины, переписку и квитанцию ​​в платеж (это была продажа криптовалюты). В чате сказали что карту "ПриватБанк" разблокируют, если он вернет деньги отправителю или если тот обратится в полицию.

Клиент "ПриватБанк" пошел в полицию, там сказали, что на него нет никаких дел или проведений, поэтому мужчина подал встречное заявление на отправителя средств, ему дали талон — сообщение из единого учета, сказали, чтобы сбросил его в банк и они должны разблокировать карту.

Клиент "ПриватБанк" ¦сбросил фото заявления учат, там ответили "Такой возможности к сожалению, нет и полиция должна провести расследование, если факт мошенничества не подтверждено закроют дело, вам должны предоставить решение, с решением нужно будет обратиться в чат".

"Я позвонил к следователю, в котором я писал встречное заявление, и она сказала чтобы я требовал в банке выписку из ЕРДР, потому что в базе на меня не находит никаких дел, и если мне в банке не предоставляют выписку из ЕРГ это дело. Оператор мне написал в тысячный раз одну и ту же мантру", - жалуется клиент "ПриватБанк".

После этого клиент "ПриватБанк" написал жалобу в НБУ, через месяц ему пришел ответ— что банк может снять ограничение если предоставить адрес кошелька , справку о доходах, справку об уплаченных налогах.

"Я опять написал чат привату, что пришел ответ от НБУ и я могу это все предоставить, и еще прикрепил выписку из МВД, что я к уголовной ответственности не привлекался, неснятой или непогашенной судимости не имею и в этом. Мне снова ответили, что есть запрос в банк о проведении расследования, и что сроки расследования им неизвестны, чтобы я уточнил их у следователя», - добавил мужчина.

Клиент "ПриватБанк" говорит, что прошло полгода и его вопросы до сих пор не были решены.

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