Мобілізація продовжується. Нещодавно в Україні стали виявлятися випадки, коли патрульні зупиняють чоловіків, представляючи це в рамках операції "призовник". Це, як вони стверджують, надає їм законні підстави перевіряти документи військовозобов'язаних. Про це детально розповів адвокат Роман Сімутін в YouTube.

"Правоохоронці в своїй роботі використовують різноманітні типові операції: "Перехоплення", "Заручник", "Хвиля", "Грім", "Сирена". Зокрема, останню почали копіювати в ТЦК за наказом начальника поліції, охоплюючи типовий набір оперативних заходів, які виконують в районі чи області під час мобілізації", - пояснює юрист.

За його словами, під час мобілізації операційний план "Перехоплення" застосовується при викраденні автомобіля, розшуку транспортного засобу, на якому приховуються злочинці, або для затримання водія, що скоїв ДТП.

За його словами, введення таких планів створює видимість законної підстави для перевірки документів, що відповідає цілям так званого плану "Призовник": виявлення осіб, які ухиляються від призову під час мобілізації.

"Такого плану не існує під час мобілізації. Але в кожному районі чи області начальник поліції може видати наказ про проведення профілактичних заходів, в рамках яких проводиться так зване відпрацювання для виявлення осіб, які ухиляються від призову. І всі ці заходи можуть отримати будь-яку назву, навіть "призовник", - підкреслює Сімутін.

Отже, йдеться не про план, а про проведення відпрацювань під час мобілізації, під час якого поліція не має повноважень на перевірку документів, осіб, автомобілів і таке інше.

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