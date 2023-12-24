Процес мобілізації в Україні триває, і методи вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам можуть виявлятися різними. Останнім часом виявлено новий спосіб вручення повісток, який може призвести до зупинки обігу кореспонденції через Укрпошту. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

За словами адвоката, в рамках мобілізації цей метод передбачає використання вправних рук поштарів. У цьому випадку звичайні поштарі, від яких не очікується ніяких несподіванок, здійснюють вручення повістокв рамках мобілізації. Спосіб не новий під час мобілізації, але витончений і, безперечно, втілений за вказівкою.

В рамках мобілізації існує багато варіацій цього методу, і їхні можливості обмежені лише уявою. Наприклад, на Viber може надходити повідомлення про те, що вам надійшов рекомендований лист від служби ДСНС, або ви можете знайти повідомлення в поштовій скриньці про лист від міської ради чи банку. Також вам можуть дзвонити від представників поштової служби та повідомляти про лист від "комунальної контори".

Після того, як ви приходите на пошту, вам спочатку пропонують підписатися на "корінці". Багато людей ставлять підпис, не читаючи спочатку документа, а вже потім.

Важливо уточнити, що ретельно ознайомитися з документом перед підписанням є розумним підходом, адже можна не побачити та підписати повістку.

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