Процесс мобилизации в Украине продолжается, и методы вручения повесток военнообязанным мужчинам могут оказываться разными. В последнее время выявлен новый способ вручения повесток, который может привести к остановке обращения корреспонденции через Укрпочту. Об этом рассказаладвокат Роман Симутин.

По словам адвоката, в рамках мобилизации этот метод предполагает использование искусных рук почтальонов. В этом случае обычные почтальоны, от которых не ожидается никаких неожиданностей, осуществляют вручение повесток в рамках мобилизации. Способ не новый во время мобилизации, но изящный и, безусловно, воплощенный по указанию.

В рамках мобилизации существует много вариаций этого метода, и их возможности ограничены только воображением. Например, на Viber может поступать сообщение о том, что вам поступило заказное письмо от службы ГСЧС, или вы можете найти сообщение в почтовом ящике о письме от городского совета или банка. Также вам могут звонить от представителей почтовой службы и сообщать о письме от "коммунальной конторы".

После того, как вы приходите на почту, вам сначала предлагают подписаться на "коренке". Многие люди ставят подпись, не читая сначала документ, а уже потом.

Важно уточнить, что тщательно ознакомиться с документом перед подписанием является разумным подходом, ведь можно не увидеть и подписать повестку.

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