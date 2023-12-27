Мобилизация продолжается. Недавно в Украине стали выявляться случаи, когда патрульные останавливают мужчин, представляя это в рамках операции "призывник". Это, как они утверждают, дает им законные основания проверять документы военнообязанных. Об этом подробно рассказал адвокат Роман Симутин в YouTube.

"Правоохранители в своей работе используют разнообразные типовые операции: "Перехват", "Заложник", "Волна", "Гром", "Сирена". В частности, последнюю начали копировать в ТЦК по приказу начальника полиции, охватывая типовой набор оперативных мероприятий, выполняемых в районе или области во время мобилизации», – объясняет юрист.

По его словам, во время мобилизации операционный план "Перехват" применяется при угоне автомобиля, розыске транспортного средства, на котором скрываются преступники, или для задержания водителя, совершившего ДТП.

По его словам, введение таких планов создает видимость законного основания для проверки документов, отвечающей целям так называемого плана "Призывник": выявление лиц, уклоняющихся от призыва во время мобилизации.

"Такого плана не существует во время мобилизации. Но в каждом районе или области начальник полиции может издать приказ о проведении профилактических мероприятий, в рамках которых проводится так называемая отработка для выявления уклоняющихся от призыва лиц. И все эти меры могут получить любое название, даже "призывник", - подчеркивает Симутин.

Итак, речь идет не о плане, а о проведении отработок во время мобилизации, в ходе которого полиция не имеет полномочий на проверку документов, лиц, автомобилей и так далее.

Последние новости Украины:

Напомним, появился новый хитрый способ вручения повесток.

Как сообщала Politeka, отец двоих детей получил повестку, но уехал за границу, суд его наказал.

Также писала Politeka, студентку третьего курса судили из-за брака с призывником.