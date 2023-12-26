Тоня Матвієнко також поділилася історією про те, як стосунки з її дочкою не завжди були такими близькими.

Тоня Матвієнко розкрила деталі своїх стосунків зі старшою дочкою, 25-річною Уляною. Артистка зізналася, що в даний час вона не прагне контролювати свою дочку і не накладає на неї уявлення про життя, оскільки Уляна вже доросла.

Натомість Матвієнко наголосила, що тепер вони взаємодіють як рівні та підтримують близькі відносини.

Тоня Матвієнко також поділилася історією про те, як стосунки з її дочкою не завжди були такими близькими. У період участі артистки у проекті "Голос країни" 2011 року, коли Уляні було всього 12 років, дочка вважала за краще проживати з батьком. Цей момент став поворотним, і Матвієнко вирішила налагодити стосунки, стаючи для своєї доньки не лише матір'ю, а й подругою.

"Був такий момент, коли ми з першим чоловіком розійшлися, і вона мені сказала, що поїде до тієї родини жити. Сім'я вирішила, що в мене немає часу на Уляну, і сказали їй: "Давай ти у нас поживеш, поки мама співатиме". І переконали мою дитину. І тоді, щоби повернути старшу дочку, я стала для неї подругою" – зізналася Матвієнко.

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