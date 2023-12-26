Тоня Матвиенко также поделилась историей о том, как отношения с ее дочерью не всегда были столь близкими

Тоня Матвиенко раскрыла детали своих отношений со старшей дочерью, 25-летней Ульяной. Артистка призналась, что в настоящее время она не стремится контролировать свою дочь и не налагает на нее свои представления о жизни, поскольку Ульяна уже взрослая.

Вместо этого Матвиенко подчеркнула, что теперь они взаимодействуют как равные и поддерживают близкие отношения.

Тоня Матвиенко также поделилась историей о том, как отношения с ее дочерью не всегда были столь близкими. В период участия артистки в проекте "Голос країни" в 2011 году, когда Ульяне было всего 12 лет, дочь предпочла проживать с отцом. Этот момент стал поворотным, и Матвиенко решила наладить отношения, становясь для своей дочери не только матерью, но и подругой.

"Был такой момент, когда мы с первым мужем разошлись, и она мне сказала, что поедет в ту семью жить. Семья решила, что у меня нет времени на Ульяну, и сказали ей: "Давай ты у нас поживешь, пока мама будет петь". И убедили моего ребенка. И тогда, чтобы вернуть старшую дочь, я стала для нее подругой" - призналась Матвиенко.

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