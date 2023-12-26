Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що поповнювала банківську карту через номер телефону, засунула в термінал 1700 гривень, але не всі кошти зарахували.

У останній період клієнти "ПриватБанку" активно діляться своїм негативним досвідом у взаємодії з банком. Шириться кількість скарг на неприємні несподіванки, які виникають у процесі взаємодії з установою. Цього разу на спеціалізованому сайті Мінфін клієнтка "ПриватБанк" розповів, що банк відмов йому у поверненні втрачених коштів.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що поповнювала банківську карту через номер телефону, засунула в термінал 1700 гривень. Але 500 гривень просто зникли і в результаті на екрані було написано, що поповнено на 1200 гривень. Жінка одразу звернулась в техпідтримку банку "ПриватБанк".

"Автомат просто з'їв 500 гривень та вони зникли. Я відразу ж зателефонувала до "ПриватБанку" та розповіла ситуацію. Вони прийняли заявку і сказали треба чекати добу, повернуть гроші, як зроблять перерахунок-інкасацію. В результаті мені прийшла відмова", - поскаржилась клієнтка "ПриватБанк".

Жінка додала, відмову пояснили тим, що в терміналі не було ніякої помилки. При цьому вона не може зрозуміти, чому "ПриватБанк" не може провести додаткову перевірку.

"Я в шоці як мої 500 гривень просто зникли? Невже не можна зробити перевірку по камерах? Не знаю навіть, як мені в такій ситуації довести, що я поповнювала на 1700 гривень", - бідкається жінка.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.