Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что пополняла банковскую карту через номер телефона, засунула в терминал 1700 гривен, но не все средства засчитали.

В последний период клиенты "ПриватБанка" активно делятся своим отрицательным опытом во взаимодействии с банком. Расширяется количество жалоб на неприятные сюрпризы, возникающие в процессе взаимодействия с учреждением. На этот раз на специализированном сайте Минфинклиентка "ПриватБанк" рассказал, что банк откажет ему в возвращении утраченных средств.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что пополняла банковскую карту через номер телефона, засунула в терминал 1700 гривен. Но 500 гривен просто исчезли и в результате на экране было написано, что пополнено на 1200 гривен. Женщина сразу обратилась в техподдержку банка "ПриватБанк".

"Автомат просто съел 500 гривен и они исчезли. Я сразу же позвонила по телефону "ПриватБанка" и рассказала ситуацию. Они приняли заявку и сказали нужно ждать сутки, вернут деньги, как сделают перерасчет-инкассацию. В результате мне пришел отказ", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

Женщина добавила, отказ объяснили тем, что в терминале не было никакой ошибки. При этом она не может понять, почему "ПриватБанк" не может произвести дополнительную проверку.

"Я в шоке как мои 500 гривен просто исчезли? Неужели нельзя произвести проверку по камерам? Не знаю даже, как мне в такой ситуации доказать, что я пополняла на 1700 гривен", - жалуется женщина.

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