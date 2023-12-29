Екс-суддя шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова дала одразу три варіанти закуски, які підійдуть і для свят.

Зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, різноманітність у харчуванні – запорука здоров'я, і ​​як зробити, щоб усі мікроелементи потрапляли в організм та ще й в умовах війни. Тому "Мастер Шеф" запропонувала кілька швидких закусок, які легко можна робити на свята.

1. Салат-спред з тунцем:

Інгредієнти:

200 г тунця у власному соку (без олії)

100 г вершкового сиру

2 пера цибулі

3 яйця круто

1 ст. лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Тунець подрібнити у блендері.

Додати вершковий сир, нарізану цибулю, варені та нарізані яйця, лимонний сік, сіль та перець, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

Все добре перемішати до одержання однорідної маси. Подавати салат-намазку з тунцем на хлібі, лаваші чи питі.

2. Тост із намазкою з тунця:

Інгредієнти:

2 скибочки цільно-зернового тостового хліба

100-150 г салату

40 г помідора

2 скибочки пивного чеддера

Приготування:

Обсмажити тостовий хліб. Намазати вершковий сир на тости.

Викласти свіжий салат та нарізаний помідор, радить "Мастер Шеф" Литвинова. Додати скибку сиру чеддер. Скласти тости один на одного та подавати.

3. Фаршировані яйця з ікрою мінтаю:

Інгредієнти:

3 яйця + 1 жовток для прикраси

30 г ікри мінтаю (для салату) + 20 г для прикраси

50 г вершкового сиру

Кріп для прикраси

Приготування:

Яйця варити круто, охолодити та очистити. Розрізати навпіл яйця, вийняти жовтки. У мисці змішати жовтки, вершковий сир та ікру мінтаю.

"Мастер Шеф" Литвинова розповідає, наповнити масу білки, що вийшла, від яєць. Прикрасити блюдо дрібно нарізаним кропом, жовтком і ікрою, що залишилася.

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