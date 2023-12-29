Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала сразу три варианта закуски, которые подойдут и для праздников.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, разнообразие в питании – залог здоровья, и как сделать, чтобы все микроэлементы попадали в организм и еще и в условиях войны. Поэтому "Мастер Шеф" предложила несколько быстрых закусок, которые с легкостью можно делать на праздники.

1. Салат-намазка с тунцом:

Ингредиенты:

200 г тунца в собственном соку (без масла)

100 г сливочного сыра

2 пера лука

3 яйца вкрутую

1 ст. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Тунец измельчить в блендере.

Добавить сливочный сыр, нарезанный лук, вареные и нарезанные яйца, лимонный сок, соль и перец, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Все хорошо перемешать до получения однородной массы. Подавать салат-намазку с тунцом на хлебе, лаваше или пите.

2. Тост с намазкой из тунца:

Ингредиенты:

2 ломтика цельно-зернового тостового хлеба

100-150 г салата

40 г помидора

2 ломтка сыра чеддер

Приготовление:

Обжарить тостовый хлеб. Намазать на тосты сливочный сыр.

Выложить свежий салат и нарезанный помидор, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Добавить ломток сыра чеддер. Сложить тосты друг на друга и подавать.

3. Фаршированные яйца с икрой минтая:

Ингредиенты:

3 яйца + 1 желток для украшения

30 г икры минтая (для салата) + 20 г для украшения

50 г сливочного сыра

Укроп для украшения

Приготовление:

Яйца варить вкрутую, охладить и очистить. Разрезать яйца пополам, вынуть желтки. В миске смешать желтки, сливочный сыр и икру минтая.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, наполнить получившуюся массу белки от яиц. Украсить блюдо мелко нарезанным укропом, желтком и оставшейся икрой.

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