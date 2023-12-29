Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, разнообразие в питании – залог здоровья, и как сделать, чтобы все микроэлементы попадали в организм и еще и в условиях войны. Поэтому "Мастер Шеф" предложила несколько быстрых закусок, которые с легкостью можно делать на праздники.
1. Салат-намазка с тунцом:
Ингредиенты:
- 200 г тунца в собственном соку (без масла)
- 100 г сливочного сыра
- 2 пера лука
- 3 яйца вкрутую
- 1 ст. лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Тунец измельчить в блендере.
Добавить сливочный сыр, нарезанный лук, вареные и нарезанные яйца, лимонный сок, соль и перец, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Все хорошо перемешать до получения однородной массы. Подавать салат-намазку с тунцом на хлебе, лаваше или пите.
2. Тост с намазкой из тунца:
Ингредиенты:
- 2 ломтика цельно-зернового тостового хлеба
- 100-150 г салата
- 40 г помидора
- 2 ломтка сыра чеддер
Приготовление:
Обжарить тостовый хлеб. Намазать на тосты сливочный сыр.
Выложить свежий салат и нарезанный помидор, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Добавить ломток сыра чеддер. Сложить тосты друг на друга и подавать.
3. Фаршированные яйца с икрой минтая:
Ингредиенты:
- 3 яйца + 1 желток для украшения
- 30 г икры минтая (для салата) + 20 г для украшения
- 50 г сливочного сыра
- Укроп для украшения
Приготовление:
Яйца варить вкрутую, охладить и очистить. Разрезать яйца пополам, вынуть желтки. В миске смешать желтки, сливочный сыр и икру минтая.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, наполнить получившуюся массу белки от яиц. Украсить блюдо мелко нарезанным укропом, желтком и оставшейся икрой.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.