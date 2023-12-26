Українцям розповіли, що чому дехто з них може залишитись без виплати пенсії.

У ряді випадків пенсіонери в Україні можуть втратити право на отримання виплат. Йдеться про тих українців, які вийшли на пенсію за вислугу років. Про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду України на запитання однієї з пенсіонерок.

Зокрема, якщо працюючий громадянин влаштовується на роботу відповідно до своєї спеціальності, яка надає право на виходження на пенсію за вислугою років, то виплати призупиняються на період роботи. Наприклад, вчитель, який вийшов на пенсію за вислугою років, утрачає право на виплати під час роботи, але після звільнення знову може отримувати пенсію.

Якщо громадянин працює за іншою спеціальністю, яка не надає право на виходження на пенсію за вислугою років, він продовжує отримувати виплати.

На запитання пенсіонерки, яка влаштувалася на посаду асистента вчителя після виходу на пенсію за вислугою років, в Пенсійному фонді дали відповідь:

"У Вашому випадку робота на посаді асистента вчителя у загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років. Отже, у період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугу років виплачується".

Також пенсіонери мають пройти верифікацію до кінця року, аби зберегти свої виплати. У грудні ПФУ ввів нововведення, відповідно до якого, ідентифікація пенсіонера може відбуватися не тільки у офлайн, а і онлайн.

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