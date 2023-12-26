Украинцам рассказали, что почему некоторые из них могут остаться без выплаты пенсии.

В ряде случаев пенсионеры в Украине могут потерять право на получение выплат. Речь идет о тех украинцах, которые вышли на пенсию за выслугу лет. Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда Украины одной из пенсионерок.

В частности, если работающий гражданин устраивается на работу в соответствии со своей специальностью, предоставляющей право на уход на пенсию по выслуге лет, то выплаты приостанавливаются на период работы. Например, учитель, вышедший на пенсию по выслуге лет, теряет право на выплаты во время работы, но после увольнения снова может получать пенсию.

Если гражданин работает по другой специальности, которая не дает право на уход на пенсию по выслуге лет, он продолжает получать выплаты.

На вопрос пенсионерки, которая устроилась на должность ассистента учителя после ухода на пенсию по выслуге лет, в Пенсионном фонде дали ответ:

"В Вашем случае работа на должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Следовательно, в период работы на указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет выплачивается.

Также пенсионеры должны пройти верификацию до конца года, чтобы сохранить свои выплаты. В декабре ПФУ ввел нововведение, согласно которому идентификация пенсионера может происходить не только в офлайн, но и онлайн.

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