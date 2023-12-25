У цей останній перед Новим Роком тиждень не слід приймати важливих рішень.

Астрологи попереджають людей всіх Знаків Зодіаку про підвищену емоційність, пише Politeka.net.

Все через енергію Повні, пік якої припадає на 26-29 грудня.

Так, у вівторок, 26 грудня, можна стати жертвою обману чи пліток.

«Намагайтесь не говорити зайвого, перевіряйте інформацію та не відволікайтесь на дрібниці», - порадила астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

27 грудня – Повня.

«Емоційно нестабільний день, так як цього дня є як позитивні так і напружені аспекти. Кавардак одним словом», - зазначила експертка з прогнозів.

За її словами, 27-29 грудня Марс та Меркурій утворюють складну дисгармонію з Нептуном. Тож у ці дні людей очікують інтриги, помилкові дії, обмани, прихована агресія.

Нелегким може стати і 30 грудня.

«Луна утворює напругу з Ураном, що принесе роздратованість, несподівані новини чи події, зростає небезпека з неба», - попередила астрологиня.

Додамо, ще одна астрологиня, Яна Тимощук повідомляла, що, зокрема, 29 і 30 грудня будуть найбільш знаковими, варто очікувати небезпеки.

Також загрожуватимуть хвороби - це можуть бути як інфекції, так і випромінювання через пошкоджені в ході обстрілів веж.

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