Астрологи попереджають людей всіх Знаків Зодіаку про підвищену емоційність, пише Politeka.net.
Все через енергію Повні, пік якої припадає на 26-29 грудня.
Так, у вівторок, 26 грудня, можна стати жертвою обману чи пліток.
«Намагайтесь не говорити зайвого, перевіряйте інформацію та не відволікайтесь на дрібниці», - порадила астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.
27 грудня – Повня.
«Емоційно нестабільний день, так як цього дня є як позитивні так і напружені аспекти. Кавардак одним словом», - зазначила експертка з прогнозів.
За її словами, 27-29 грудня Марс та Меркурій утворюють складну дисгармонію з Нептуном. Тож у ці дні людей очікують інтриги, помилкові дії, обмани, прихована агресія.
Нелегким може стати і 30 грудня.
«Луна утворює напругу з Ураном, що принесе роздратованість, несподівані новини чи події, зростає небезпека з неба», - попередила астрологиня.
Додамо, ще одна астрологиня, Яна Тимощук повідомляла, що, зокрема, 29 і 30 грудня будуть найбільш знаковими, варто очікувати небезпеки.
Також загрожуватимуть хвороби - це можуть бути як інфекції, так і випромінювання через пошкоджені в ході обстрілів веж.
Останні новини України:
Гороскоп Таро на тиждень по 31 грудня для всіх Знаків Зодіаку: на кого чекають напружені дні.